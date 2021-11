Launaguet Théâtre Molière Haute-Garonne, Launaguet [SPECTACLE] EL FUMISTA Théâtre Molière Launaguet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**[SPECTACLE] _El Fumista, collectionneur de souvenirs_** en partenariat avec Marionnettissimo _[![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/P1_Le-Fumiste-Credits@Lucia-Vinaschi.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/P1_Le-Fumiste-Credits@Lucia-Vinaschi.jpg)_ Par la compagnie Dondavel[![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/P1_Le-Fumiste-Credits@LuxNieve1.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/P1_Le-Fumiste-Credits@LuxNieve1.jpg) _El Fumista_, c’est avant tout un spectacle autobiographique et pluridisciplinaire, qui nous raconte la fragilité de la mémoire, l’importance et l’unicité de toutes les expériences qui écrivent notre histoire personnelle au sein de l’histoire humaine. Entre théâtre d’objets, magie et cirque, ce spectacle s’inspire de personnages et de faits réels, certains anecdotiques, mais toujours universels, pour mieux y déceler le reflet de sa propre mémoire. Tarif: 5 euros [Billetterie en ligne ici](https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/manif.html?refManif=2754&cause=1) Dans le cadre du festival Qui conte, la mairie de Launaguet accueille un spectacle proposé en partenariat avec Marionnettissimo. Théâtre Molière 153 Rue Saturne, 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne

