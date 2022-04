Spectacle « El fumista, collectionneur de souvenirs » Salle d’animation, 15 avril 2022, Mondonville.

Salle d’animation, le vendredi 15 avril à 20:30

« El fumista, collectionneur de souvenirs » | Cie Don Davel ———————————————————– Quels sont les premiers souvenirs d’une vie ? Peut-être que les grands-parents sont des bocaux remplis de souvenirs qui, dans notre lointaine enfance, nous confient leur fumée avant de partir, nous laissant une empreinte qui peut marquer toute une vie ? Le Fumiste, est un poète à l’âme d’enfant, qui nous emmène dans un voyage au cœur de ses souvenirs les plus fous et les plus tendres aussi. Même si tout finit par partir en fumée, chaque instant mérite d’être vécu ! El Fumista, Collectionneur de Souvenirs, raconte la fragilité de la mémoire, l’importance et l’ unicité de toutes les expériences qui écrivent notre histoire personnelle. Un spectacle poétique et magique, à la rencontre de la mémoire et des souvenirs… Informations pratiques ———————- La programmation culturelle est gratuite, sur inscription. Pensez à réservez vos places ! Les activités commencent à l’heure. Les soirs de représentation, la salle d’animation ouvre 15 minutes avant le début du spectacle.

Mondonville – Médiathèque

Salle d’animation rue de la Liberté, Mondonville Mondonville



