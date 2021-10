Spectacle éducatif « Samulnori, la légende de Baekje » Centre Culturel Coréen, 17 novembre 2021, Paris.

le mercredi 17 novembre à Centre Culturel Coréen

Dans la musique traditionnelle de Corée, les instruments à percussion jouent un rôle très important. Par exemple, la musique chamanique shinawi, ou plus encore la musique paysanne nongak, sont deux genres faisant largement appel à ces instruments. Le nongak était autrefois joué dans les campagnes coréennes (en plein air) par des groupes de musiciens à l'occasion de fêtes villageoises souvent liées aux temps forts de la vie agricole (moissons, etc) et comprenait chants et danses virevoltantes. Il s'agit d'une musique particulièrement rythmée, vivace et festive, dont le caractère entraînant est très apprécié des Coréens et qui est profondément enracinée dans la culture populaire corénne. C'est de cette ancienne tradition du nongak qu'est dérivé le Samul Nori, genre musical qui s'est développé en Corée au début des années 1980 et dans lequel sont utilisés les quatre principaux instruments coréens à percussion : le jing ou grand gong, le kkwaenggwari ou petit gong, le janggu ou tambour en forme de sablier, et le buk ou grand tambour en forme de tonneau. Ce sont ces quatre instruments, permettant de jouer une musique d'une grande intensité rythmique – avec grondements des tambours, accélérations puissantes, changements rapides du tempo et superbes dialogues entre les gongs – qui seront présentés aux enfants dans le spectacle « Samulnori, la légende de Baekje ». Un conte coréen servira de fil conducteur à cette présentation que nous avons voulu ludique et interactive, avec une belle histoire permettant d'introduire les quatre instruments à percussion précités : Autrefois, dans l'un des anciens royaumes de Corée, le peuple vivait heureux dans la prospérité. Mais un jour, un démon jeta un sort sur le pays, le plongeant dans de profondes ténèbres… Passant en alternance de l'histoire à la musique, le percussionniste Matthieu Rauchvarger s'emploie, à travers cette présentation d'instruments, à transmettre le langage des percussions coréennes, à stimuler l'imaginaire des enfants et à ouvrir les esprits et les cœurs à la magie coréenne… **Spectacle accessible à partir de 6 ans**

Mercredi 17 novembre à 14h et 15h30

Centre Culturel Coréen 20 rue la boétie Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T15:00:00;2021-11-17T15:30:00 2021-11-17T16:30:00