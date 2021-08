Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Spectacle « Ecuador » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Décembre 1927. Un jeune Henri Michaux s’embarque pour un voyage en Equateur, au centre de la terre. Découvertes, maladie, folie… Le poète nous livre le récit d’un voyage où la limite entre matière et spiritualité s’efface pour laisser place à un univers où l’histoire rencontre le fantastique. Récit : Marlon Bisbicuth Rincón Piano : Benjamin Prischi Mise en Scène : Margherita Marincola Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

D'après Henri Michaux par la compagnie « Le Navire »

