Finistère

2022-04-22 18:30:00 – 2022-04-22

Brasparts Finistère Brasparts Un spectacle écrit et interprété par Geneviève Le Meur, suivi d’un repas est organisé le 22 avril 2022 à 18h30 à Ti Menez Are à Brasparts. Réservation au 02 98 81 47 50 ou par mail à Resa.Tierzeta@gmail.com. On bon moment à partager! Resa.Tierzeta@gmail.com +33 2 98 81 47 50 Un spectacle écrit et interprété par Geneviève Le Meur, suivi d’un repas est organisé le 22 avril 2022 à 18h30 à Ti Menez Are à Brasparts. Réservation au 02 98 81 47 50 ou par mail à Resa.Tierzeta@gmail.com. On bon moment à partager! Brasparts

Brasparts Finistère