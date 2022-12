Spectacle : Ecoutez nos coeurs battre Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône – Samedi 17/12 à 16h : cinéma La Cascade.

– Mardi 20/12 à 15h : Maison de quartier Notre Dame des Marins.

– Mercredi 21/12 à 14h : Foyer Moulet, Mas de Pouane.

– Jeudi 22/12 : Maison de quartier de Boudème.



Se noue l’histoire d’un enfant d’aujourd’hui, Hamza, enfant réel venu de l’autre bout du monde.

L’enfant serait, mais c’est une fonction, sur une île, fils de roi, comme Télémaque, fils d’Ulysse à Ithaque, ou abandonné sur une montagne comme Zal, fils du roi de Perse.

Il serait là seul et son palais serait une toile de tente prêtée par le Haut commissariat aux réfugiés… Epopée contemporaine inspirée des récits fondateurs où les jeunes héros parcourent le monde en quête d’une nouvelle terre d’accueil.

Spectacle jeune public à partir de 8 ans et leurs familles. plt2.theatre@orange.fr +33 6 82 10 50 98 https://www.lespontslevantstheatre.com/

