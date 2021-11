Bruyères Bruyères Bruyères, Vosges SPECTACLE ECO-LOGIS DE NOËL Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

SPECTACLE ECO-LOGIS DE NOËL Bruyères, 30 décembre 2021, Bruyères. SPECTACLE ECO-LOGIS DE NOËL Salle des fêtes Place Jean Jaurès Bruyères

2021-12-30 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-30 17:30:00 17:30:00 Salle des fêtes Place Jean Jaurès

Bruyères Vosges 6 EUR Le spectacle Eco-Logis de Noël se compose de contes et chansons écolos en duo, avec la participation des enfants qui seront sollicités pour produire l’électricité du spectacle, en pédalant sur les vélos mis à disposition pour l’occasion !

Ce spectacle est proposé par La Compagnie Les Fées du Logis (88110 RAON L’ÉTAPE) qui prône la musique vivante et les arts de la parole. Elle regroupe des artistes qui partagent l’amour des mots, de la musique et de la nature.

Dès 3 ans.

Accès selon protocole sanitaire en vigueur | pass sanitaire +12 ans tourisme.vallonsdesvosges@gmail.com +33 3 29 50 51 33 Les fées du logis

