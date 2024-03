Spectacle Eclipse et coquelicot Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez, vendredi 3 mai 2024.

Par une Hirondelle Compagnie.

Un bruissement léger de feuillage qu’une douce brise agite. Un chant d’oiseau. Un parfum d’herbe fraîchement coupée. Un champ de coquelicots. Une jeune fille espiègle s’y délasse…

Éclipse et coquelicot joue du corps de la comédienne comme d’une marionnette vivante. Sa main gauche part à la rencontre de la droite, ses pieds ne sont pas en reste !

Un voyage immobile et pourtant exubérant au centre d’une scénographie tout en tissu.

Sophie Kastelnik titille notre imaginaire et nous embarque dans son monde plein de tendresse, de drôlerie, de douce rêverie. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-05-03 10:30:00

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

