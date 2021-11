Poligny Poligny 39800, Poligny Spectacle “Echos Ruraux” Poligny Poligny Catégories d’évènement: 39800

Poligny 39800 Poligny 8 EUR RENDEZ-VOUS le mardi 15 mars 2022 à 20h30, à la Chapelle de la Congrégation de Poligny. Mi Scène accueille la Compagnie “Les Entichés” pour un spectacle autour du monde paysan…

Spectacles, film, visite de fermes, de fruitière : soyez attentifs au programme ! Un village, quelque part en France. Thomas, jeune éleveur fait face au décès soudain de son père. Sa sœur, partie depuis des années à Paris, refait surface. Mais le père avait de nombreuses dettes qui menacent la survie de l’exploitation. La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible. Pourtant il faut rapidement trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager. Au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et du théâtre politique. A partir de 13 ans. Durée : 1h20 mi-scene@orange.fr +33 3 84 37 11 39 http://www.mi-scene.fr/ RENDEZ-VOUS le mardi 15 mars 2022 à 20h30, à la Chapelle de la Congrégation de Poligny. Mi Scène accueille la Compagnie “Les Entichés” pour un spectacle autour du monde paysan…

