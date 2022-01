Spectacle- EC(h)OS par la compagnie Noesis Flers, 28 janvier 2022, Flers.

Spectacle- EC(h)OS par la compagnie Noesis Flers

2022-01-28 19:30:00 19:30:00 – 2022-01-28

Flers Orne

Ec(h)os est une pièce chorégraphique pour 3 interprètes femmes au plateau. La pièce est pensée comme un rituel de réparation que les danseuses construisent ensemble à l’aide d’une scénographie composée de branches d’arbres sèches recouvertes de laque dorée.

Réparer Écho, lui redonner un corps comme une façon de ré-inventer le nôtre, entendre à nouveau sa voix comme un chant vibrant sur nos propres lèvres c’est accepter de visiter nos parts d’ombre et ne plus avoir peur de la perte, c’est se re-créer soi-même, pour et par l’inatteignable autrui.

Au cœur de la forêt, au milieu des arbres et des oiseaux, des créatures chimériques ré-écrivent leur propre histoire du désir

Ec(h)os est une pièce chorégraphique pour 3 interprètes femmes au plateau. La pièce est pensée comme un rituel de réparation que les danseuses construisent ensemble à l’aide d’une scénographie composée de branches d’arbres sèches recouvertes de…

+33 2 33 64 29 51 https://www.2angles.org/

Ec(h)os est une pièce chorégraphique pour 3 interprètes femmes au plateau. La pièce est pensée comme un rituel de réparation que les danseuses construisent ensemble à l’aide d’une scénographie composée de branches d’arbres sèches recouvertes de laque dorée.

Réparer Écho, lui redonner un corps comme une façon de ré-inventer le nôtre, entendre à nouveau sa voix comme un chant vibrant sur nos propres lèvres c’est accepter de visiter nos parts d’ombre et ne plus avoir peur de la perte, c’est se re-créer soi-même, pour et par l’inatteignable autrui.

Au cœur de la forêt, au milieu des arbres et des oiseaux, des créatures chimériques ré-écrivent leur propre histoire du désir

Flers

dernière mise à jour : 2022-01-18 par