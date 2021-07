Spectacle « Echappée Mer » Cany-Barville, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Cany-Barville.

Spectacle « Echappée Mer » 2021-07-02 – 2021-07-02 Salle du bailliage de Caux Place du 8 Mai 1945

Cany-Barville Seine-Maritime

Le public sera invité à naviguer au fil de chansons du répertoire de la chanson française

et du folklore anglais et à découvrir des textes classiques de la littérature française.

Vous serez bercé par des textes de Victor Hugo ou Jules Verne, des chansons mélancoliques

(Léo Férré, Serge Lama, Jacques Brel) ou légères et chaloupées (Charles Trenet, Laurent Voulzy, Georges Brassens)

et d’apprécier encore l’humour et la virtuosité des textes de Raymond Devos, sur des projections d’images originales du littoral seino-marin.

Le groupe Coin d’Parapluie interprètera aussi certaines de ses compositions sur des lieux pittoresques et connus :

Etretat, Yport, Fécamp, Varengeville, Le Havre, et Cany-Barville !!.

Ce spectacle embarquera le public dans un voyage musical de 90 minutes sur le thème de la Mer !

Le public sera invité à naviguer au fil de chansons du répertoire de la chanson française

et du folklore anglais et à découvrir des textes classiques de la littérature française.

Vous serez bercé par des textes de Victor Hugo ou Jules Verne, des…

Le public sera invité à naviguer au fil de chansons du répertoire de la chanson française

et du folklore anglais et à découvrir des textes classiques de la littérature française.

Vous serez bercé par des textes de Victor Hugo ou Jules Verne, des chansons mélancoliques

(Léo Férré, Serge Lama, Jacques Brel) ou légères et chaloupées (Charles Trenet, Laurent Voulzy, Georges Brassens)

et d’apprécier encore l’humour et la virtuosité des textes de Raymond Devos, sur des projections d’images originales du littoral seino-marin.

Le groupe Coin d’Parapluie interprètera aussi certaines de ses compositions sur des lieux pittoresques et connus :

Etretat, Yport, Fécamp, Varengeville, Le Havre, et Cany-Barville !!.

Ce spectacle embarquera le public dans un voyage musical de 90 minutes sur le thème de la Mer !

dernière mise à jour : 2021-06-22 par