Spectacle Duo Burlesque : « BP Zoom » Pradines, 26 juin 2021-26 juin 2021, Pradines.

Spectacle Duo Burlesque : « BP Zoom » 2021-06-26 20:30:00 – 2021-06-26 rue des escrignols Salle La Prade

Pradines Lot

5 EUR Tout public à partir de 5 ans.

MÉLANGE 2 TEMPS – Avec, de et par Philippe Martz et Bernie Collins.

Depuis bientôt 30 ans, parcourant la France et le monde entier avec toujours le même succès, BP Zoom fait rêver et rire petits et grands grâce à leur spectacle mêlant humour burlesque et poésie. Ce duo puise dans l’univers du théâtre de gestes, le clown et la manipulation d’objets.

Un appel à la rêverie, délicat et poétique. La musique et les bruitages, autre point fort du spectacle, soulignent une émotion, rythment un mouvement…

Un spectacle résolument moderne et populaire au sens le plus noble du terme : accessible, drôle, sarcastique, inventif et terriblement exigeant.

« Nous sommes des clowns d’aujourd’hui. On ne raconte pas une histoire, c’est nous l’histoire ! » Pour eux, le clown c’est Charlie Chaplin, Jacques Tati, Laurel et Hardy, Jango Edwards, Mister Bean aussi.

Mister B et Mister P, deux personnages intemporels, duo épique, deux énergumènes qui adorent se détester. Mister P est lunaire et maladroit, Mister B est autoritaire et raisonnable. Tout les oppose, sauf cette fragilité commune. Une poésie qui touche au cœur, chatouille les zygomatiques et titille nos âmes d’enfants.

Tout public à partir de 5 ans.

@Avec Pradines

dernière mise à jour : 2021-06-20 par