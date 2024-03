Spectacle « Du vent dans les ailes » Maison éco paysanne Le Grand-Village-Plage, dimanche 2 juin 2024.

Spectacle « Du vent dans les ailes » Spectacle jeune public dès 4 ans. Dimanche 2 juin, 16h00 Maison éco paysanne Sur réservation

Spectacle jeune public dès 4 ans.

Compagnie Le Zébrophone. https://cielezebrophone.jimdofree.com/

Durée 45 mn.

Premier volet du Cycle de Vieille Mère, cycle autour des 4 éléments nourri des répertoires traditionnels, pour sensibiliser les jeunes enfants à leur environnement naturel proche.

Contes poétiques et rêveurs, qui se racontent par la voix et le corps. Voyage à travers le temps, de la création du monde par Vieille Mère : le premier arbre, le premier oiseau, jusqu’aux oiseaux de nos jardins, familiers inconnus.

Contes pour apprendre, grandir, s’enrichir.

Contes pour s’emplumer avant de prendre son envol.

De la première forêt enfantée par Vieille Mère, vous verrez sortir un oiseau-mystère, un troglodyte overbooké, un geai déplumé, et toute une ribambelle d’oiseaux colorés.

Maison éco paysanne 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.maison-eco-paysanne.fr https://www.facebook.com/la.maison.eco.paysanne Un jardin accompagne la Maison éco-paysanne, site consacré à l'architecture oléronaise et à l'éco-construction. Encerclé par un muret de pierres sèches, il abrite des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des plantations récentes adaptées au terrain sec. Des vignes de variétés anciennes et de généreux figuiers animent les murailles.

© Alain Mascaro