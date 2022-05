Spectacle du Théâtr’O : La nature de La Fontaine Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Dans le cadre de la 2e édition des Rencontres Poétiques, Le Théâtr'O vous invite à assister au spectacle "La nature de La Fontaine", le vendredi 20 mai à 20h30 et le dimanche 22 mai à 15h30, à la grande salle de L'Echangeur. Un spectacle avec un texte inédit écrit dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance du poète Jean de La Fontaine. Un projet labelisé dans le cadre de cette commémoration. Dans ce conte poétique, l'imaginaire surprend les yeux, les oreilles et le cœur d'enfant du spectateur et le fait voyager de personnages en situations inattendus. Merci Monsieur de La Fontaine de nous faire rêver autant…

theatro.chateauthierry@orange.fr +33 3 23 83 42 92

