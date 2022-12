Spectacle du Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Spectacle du Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2022-12-27 11:00:00 – 2022-12-29

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie

2022-12-27 11:00:00 – 2022-12-29
EUR 5 5 Venez assister au spectacle de marionnettes pas sage : « Polichinelle & Fils ».
Réservation obligatoire.

Réservation obligatoire. Venez assister au spectacle de marionnettes pas sage : « Polichinelle & Fils ».

+33 5 59 34 86 20

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

