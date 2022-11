Spectacle »Du Silence à l’Explosion » Flixecourt, 29 novembre 2022, Flixecourt.

Spectacle »Du Silence à l’Explosion »

rue Léon Henocque Flixecourt Somme

2022-11-29 – 2022-11-29

Flixecourt

Somme

Flixecourt

Du Silence à l’explosion – Mardi 29 novembre à 20h30 à la Salle du Chiffon Rouge

Emportés par un tourbillon de situations kafkaïennes afin de réussir à petre en règle sur le territoire français, une multitude de personnages nous font vivre des parcours interminables où l’humour surgit parfois au milieu de ces méandres ubuesques.

»Du Silence à l’Explosion » est un hymne à la solidarité et un hommage aux héroïnes et héros anonymes de notre époque. Mêlant à la fois théâtre, musique, danse, vidéo et films d’animations, le spectacle révèle comment français et exilés combattent ensemble au quotidien.

Les mots se distillent au fil d’un crescendo inexorable utilisant aussi le rap, mêlant parfois plusieurs langues (français, anglais, portugais, arabe). La parole se déverse et se réinvente perpétuellement : du silence au bruit, du bruit au cri, du cri à l’explosion.

Tout public à partir de 12 ans

Réservations au 06.75.59.84.72

Tarifs : Plein 8€ / Réduit 5€ / Spéciale 2,50€

+33 6 75 59 84 72

Flixecourt

