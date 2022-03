Spectacle du SAVS Centre culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) organise son spectacle annuel interprété par ses adhérents et par les élèves du “Théâtre en Miettes” Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde

2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T21:00:00;2022-04-30T17:00:00 2022-04-30T18:00:00

