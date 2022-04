Spectacle “du rififi dans l’jaja ” Fronsac, 4 juin 2022, Fronsac.

Spectacle “du rififi dans l’jaja ” Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-06-04 20:45:00 – 2022-06-04 22:00:00 Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau

Fronsac Gironde Fronsac

EUR 20 Julot et Paulo sont les dignes héritiers des « Tontons flingueurs » !

Ils vont se livrer à une bataille sculptée d’humour entre appellations viticoles, à grands renforts de valse de cépages, de petites soifs de grands crus, de petit vin blanc caustique, de vin rouge fumeux et de fusillade « mise en bouteille à la propriété » à coup de pistolets… à bouchons.

Ils n’auraient pas dû se rencontrer ce soir là. Et pourtant, ils vont devoir assurer le service ensemble : Julot, le patron du bar, gère les dégustations et Paulo, assure l’animation musicale…

Ils ne font pas partie du même clan et luttent constamment contre cette envie qu’ils ont… de devenir amis !

C’est ça le problème, c’est que le vin réjouit les cœurs et rapproche les âmes. Et quand le surréalisme s’en mêle, que les bouteilles se multiplient à l’envie, alors oui, il y a du rififi dans le jaja !

Julot et Paulo sont les dignes héritiers des « Tontons flingueurs » !

Ils vont se livrer à une bataille sculptée d’humour entre appellations viticoles, à grands renforts de valse de cépages, de petites soifs de grands crus, de petit vin blanc caustique, de vin rouge fumeux et de fusillade « mise en bouteille à la propriété » à coup de pistolets… à bouchons.

Ils n’auraient pas dû se rencontrer ce soir là. Et pourtant, ils vont devoir assurer le service ensemble : Julot, le patron du bar, gère les dégustations et Paulo, assure l’animation musicale…

Ils ne font pas partie du même clan et luttent constamment contre cette envie qu’ils ont… de devenir amis !

C’est ça le problème, c’est que le vin réjouit les cœurs et rapproche les âmes. Et quand le surréalisme s’en mêle, que les bouteilles se multiplient à l’envie, alors oui, il y a du rififi dans le jaja !

+33 5 57 74 70 69

Julot et Paulo sont les dignes héritiers des « Tontons flingueurs » !

Ils vont se livrer à une bataille sculptée d’humour entre appellations viticoles, à grands renforts de valse de cépages, de petites soifs de grands crus, de petit vin blanc caustique, de vin rouge fumeux et de fusillade « mise en bouteille à la propriété » à coup de pistolets… à bouchons.

Ils n’auraient pas dû se rencontrer ce soir là. Et pourtant, ils vont devoir assurer le service ensemble : Julot, le patron du bar, gère les dégustations et Paulo, assure l’animation musicale…

Ils ne font pas partie du même clan et luttent constamment contre cette envie qu’ils ont… de devenir amis !

C’est ça le problème, c’est que le vin réjouit les cœurs et rapproche les âmes. Et quand le surréalisme s’en mêle, que les bouteilles se multiplient à l’envie, alors oui, il y a du rififi dans le jaja !

bazart

Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

dernière mise à jour : 2022-03-31 par OT du Fronsadais