Spectacle du Mime Léandre : Rien à dire La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres

2021-12-21 18:30:00

Istres Bouches-du-Rhône En scène 4 meubles et une porte. Une maison devant le public sans murs. Une maison pleine de vides, de trous vers l’absurde, visitée par des spectateurs imaginaires. Un seul personnage entouré de présences, de déséquilibre. Le temps arrêté dans un rythme frénétique, fantômes dans les armoires, chaussettes volantes, pluies de parapluies, miroirs joueurs, lampes farouches,

Des cadeaux surprises, des pianos télépa thiques, musiques silencieuses. Des bêtises. Des démons Le grand clown catalan Leandre Ribera présente un magnifique spectacle d'humour poétique sans parole, où tout prend un autre sens et devient possible. Tout un monde fait de déséquilibres et de rires. De bêtises, de démons et de rêves. +33 6 79 07 42 77

Des cadeaux surprises, des pianos télépa thiques, musiques silencieuses. Des bêtises. Des démons

