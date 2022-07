Spectacle du Millénaire : l’abbaye du Phénix Saint-Pé-de-Bigorre, 14 juillet 2022, Saint-Pé-de-Bigorre.

Maison maronite (abbaye)

2022-07-14 – 2022-07-14

EUR 10 15 Spectacle à 20h30, dans l’abbaye.

Entrée payante, réservation sur saintpe.fr ou au 06 23 35 54 55

Dans le cadre des festivités du Millénaire de Saint-Pé-de-Bigorre, L’Éparchie Maronite de France, propriétaire de l’abbaye, propose un spectacle évoquant l’histoire de ce monument. Nous sommes en 2022 soit mille ans après la fondation de l’abbaye de Génerès en 1022… Une moniale est enfermée dans l’ancienne abbaye bénédictine pour empêcher sa démolition. Seule sa présence garantit pour quelques temps encore la survie du bâtiment ou ce qu’il en reste. Un homme se retrouve à Saint-Pé-de-Bigorre. Il se dirige vers l’abbaye. Elle l’invite à demeurer dans les ruines de l’édifice. Dès lors, ressurgit tout le passé, l’histoire enfouie, oubliée, celle du monastère de Saint-Pierre-de-Génerès, du Petit-Séminaire, de la ville, mais aussi de cette région des Pyrénées, habitée depuis plus de deux mille ans. L’histoire défile comme une fresque historique où se succèdent les personnages qui ont marqué ce lieu sacré : Le Duc de Gascogne, les premiers abbés et les moines bénédictins, la congrégation de Saint-Maur, Procope Lassalle, Monseigneur Laurence, les Maronites… À travers ce territoire riche de la Novempopulanie, du Béarn et de la Bigorre, le spectateur traverse les siècles, les périodes de prospérité mais aussi les évènements tragiques. S’établit une relation entre l’homme et l’abbaye meurtrie. Ressurgissent en lui des blessures, des questionnements. L’œuvre nous parle avec intimité de la mort, du sens de la vie, de la vocation, du sacré, du monde qui nous entoure, de notre société, de notre rapport avec nous-mêmes, avec les autres, avec la terre et nos racines, avec notre culture, notre identité, notre histoire et notre attachement à un lieu… C’est l’âme de la France qui se joue ici, l’âme de Saint-Pé, l’âme du monde….

Est-ce folie ou véritable révélation ? Que se joue-t-il encore en ces lieux ? Ces lieux sont-ils morts aujourd’hui ?

millenaire@saintpe.fr +33 6 23 35 54 55 https://saintpe.fr/

