Spectacle du mercredi : “spectacles de contes avec Malika Verlaguet” à Sévérac-le-Château, 27 juillet 2022, .

Spectacle du mercredi : “spectacles de contes avec Malika Verlaguet” à Sévérac-le-Château

2022-07-27 – 2022-07-27

EUR DESCRIPTIF

Rendez-vous au château de Sévérac à 16h.

Organisé par la mairie de Sévérac d’Aveyron.

Malika Verlaguet donne vie à ses contes grâce à sa voix espiègle et ses gestes qui dansent. Avec fraîcheur et légèreté, elle nous emporte dans son univers drôle, chaleureux et émouvant.

Maniant le bilinguisme avec habileté, sa sensibilité et sa joie communicative font de la rencontre avec le public un moment pétillant !

Les yeux remplis de la rondeur du monde, elle brouille les pistes des origines en rébiscoulant des contes populaires (de l’occitan reviscolar : redonner souffle de vie). Elle les sert d’une voix rieuse, épicés avec la langue des poètes et des paysans.

Depuis qu’elle a retroussé ses racines occitanes pour voyager sur les ailes des oiseaux de passage, en tout lieu elle donne à entendre des contes revisités avec énergie et poésie, à travers lesquels elle choisit de faire vibrer notre part d’humanité, de générosité, de simplicité, de spontanéité et de rêve.

Lorsqu’elle raconte, elle égaye ses contes en les parsemant d’occitan : c’est un clin d’œil à ses ancêtres, une note d’originalité, une musique, mais aussi, l’expression d’un désir d’ouverture et de diversité.

Tarif : inclus dans le billet d’entrée du château (5€ à partir de 6 ans).

Profitez de bibliothèque hors les murs de 14h à 18h.

L’été, c’est la saison culturelle des enfants à Sévérac ! Rendez-vous au château chaque mercredi pour un spectacle différent !

DESCRIPTIF

Rendez-vous au château de Sévérac à 16h.

Organisé par la mairie de Sévérac d’Aveyron.

Malika Verlaguet donne vie à ses contes grâce à sa voix espiègle et ses gestes qui dansent. Avec fraîcheur et légèreté, elle nous emporte dans son univers drôle, chaleureux et émouvant.

Maniant le bilinguisme avec habileté, sa sensibilité et sa joie communicative font de la rencontre avec le public un moment pétillant !

Les yeux remplis de la rondeur du monde, elle brouille les pistes des origines en rébiscoulant des contes populaires (de l’occitan reviscolar : redonner souffle de vie). Elle les sert d’une voix rieuse, épicés avec la langue des poètes et des paysans.

Depuis qu’elle a retroussé ses racines occitanes pour voyager sur les ailes des oiseaux de passage, en tout lieu elle donne à entendre des contes revisités avec énergie et poésie, à travers lesquels elle choisit de faire vibrer notre part d’humanité, de générosité, de simplicité, de spontanéité et de rêve.

Lorsqu’elle raconte, elle égaye ses contes en les parsemant d’occitan : c’est un clin d’œil à ses ancêtres, une note d’originalité, une musique, mais aussi, l’expression d’un désir d’ouverture et de diversité.

Tarif : inclus dans le billet d’entrée du château (5€ à partir de 6 ans).

Profitez de bibliothèque hors les murs de 14h à 18h.

Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

dernière mise à jour : 2022-04-19 par