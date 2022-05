Spectacle du mercredi : « Le Jardin sonore d’Alfred » à Sévérac-le-Château

Rendez-vous au château de Sévérac l’après-midi.

Organisé par la mairie de Sévérac d’Aveyron. Le Jardin Sonore d’Alfred de la Compagnie Alfred de la Neuche, c’est une installation d’instruments sonores originaux et riches en couleurs, conçus à partir de matériel de récupération, qui s’adresse à tous. Le Jardin sonore s’adresse à tous les publics sans exception aucune : Pour les enfants : jeux sonores et ludiques (formes, sons et couleurs). Pour les adolescents : avec les ateliers, la responsabilité de la transmission. Pour les adultes : un partage avec les enfants. Pour les « anciens » : un «réveil sensoriel et visuel». Pour le public handicapé : un accès simple aux sons, aux couleurs et aux matières. + 2teliers de fabrication d’instruments : les artistes apprendront aux enfants à fabriquer leur propre instrument de musique. L’été, c’est la saison culturelle des enfants à Sévérac ! Rendez-vous au château chaque mercredi pour un spectacle différent ! DESCRIPTIF

