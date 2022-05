Spectacle du mercredi : “Flavia Perez joue Zig Zag Zoug Concert” et jeux en bois à Sévérac-le-Château

Spectacle du mercredi : “Flavia Perez joue Zig Zag Zoug Concert” et jeux en bois à Sévérac-le-Château, 20 juillet 2022, . Spectacle du mercredi : “Flavia Perez joue Zig Zag Zoug Concert” et jeux en bois à Sévérac-le-Château

2022-07-20 – 2022-07-20 EUR DESCRIPTIF

Rendez-vous au château de Sévérac à 16h.

Organisé par la mairie de Sévérac d’Aveyron. Seule en scène à la croisée entre le conte musical et le concert de musique actuelle Le concept “Zig Zag Zoug Concert”, c’est un mélange entre chansons traditionnelles et créations musicales, le tout filé dans des histoires farfelues tirées au sort par le public. Instruments : voix, guitare à 7 cordes et sampler-échantillonneur Durée : 45 minutes Tout en s’inspirant des héros des chansons traditionnelles qu’elle interprète, Flavia Perez tisse des histoires surprenantes et rigolotes. Elle raconte par exemple comment le mariage de la tant belle fille et du petit cordonnier a failli tourner au carnage mais aussi comment le loup est devenu trop fainéant pour aller manger les enfants qui se promènent dans les bois…

Jeux en bois de 14h à 18h ! L’été, c’est la saison culturelle des enfants à Sévérac ! Rendez-vous au château chaque mercredi pour un spectacle différent ! DESCRIPTIF

Rendez-vous au château de Sévérac à 16h.

Organisé par la mairie de Sévérac d’Aveyron. Seule en scène à la croisée entre le conte musical et le concert de musique actuelle Le concept “Zig Zag Zoug Concert”, c’est un mélange entre chansons traditionnelles et créations musicales, le tout filé dans des histoires farfelues tirées au sort par le public. Instruments : voix, guitare à 7 cordes et sampler-échantillonneur Durée : 45 minutes Tout en s’inspirant des héros des chansons traditionnelles qu’elle interprète, Flavia Perez tisse des histoires surprenantes et rigolotes. Elle raconte par exemple comment le mariage de la tant belle fille et du petit cordonnier a failli tourner au carnage mais aussi comment le loup est devenu trop fainéant pour aller manger les enfants qui se promènent dans les bois…

Jeux en bois de 14h à 18h ! Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville