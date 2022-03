Spectacle du mentaliste Viktor Vincent Ouistreham, 27 mars 2022, Ouistreham.

Spectacle du mentaliste Viktor Vincent Salle Legoupil 85, avenue Général Leclec Ouistreham

2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27 Salle Legoupil 85, avenue Général Leclec

Ouistreham Calvados Ouistreham

Le théâtre et l’humour seront mis à l’honneur à l’occasion de la 1ère édition de l’événement « Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » qui aura lieu les 25, 26 et 27 mars 2022 à la salle Gérard Legoupil, avenue du Général Leclerc.

Au programme de cette édition, le spectacle du mentaliste Viktor Vincent :

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les limites de son art.

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes.

Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.

Placement libre.

Offrez-vous les trois spectacles au prix de 87€ en cliquant ici.

Salle Legoupil 85, avenue Général Leclec Ouistreham

