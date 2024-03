Spectacle du magicien et mentaliste Kader Bueno « Un tour de ma vie » Saint-Denis-le-Gast, vendredi 26 avril 2024.

Spectacle du magicien et mentaliste Kader Bueno « Un tour de ma vie » Saint-Denis-le-Gast Manche

Rendez-vous au « Bar et vous » pour un spectacle du magicien et mentaliste Kader BUENO « Un tour de ma vie ».

Billetterie sur place ou sur www.billetreduc.com.

Rendez-vous au « Bar et vous » pour un spectacle du magicien et mentaliste Kader BUENO « Un tour de ma vie ».

Billetterie sur place ou sur www.billetreduc.com. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

4 Rue du Clos d’Égypte

Saint-Denis-le-Gast 50450 Manche Normandie lebaretvous50@gmail.com

L’événement Spectacle du magicien et mentaliste Kader Bueno « Un tour de ma vie » Saint-Denis-le-Gast a été mis à jour le 2024-03-08 par Coutances Tourisme