2022-11-20 15:00:00 – 2022-11-20 17:00:00

Marne Châlons-en-Champagne Le Groupe Gymnastique des Sapeurs-Pompiers de Paris vous présente son spectacle. Spectacle au profit de l’AFM Téléthon. Buvette sur place. Réservation auprès du secrétariat du club de gymnastique La Renaissance à partir du 14 novembre les lundis et jeudis de 16h30 à 19h30 et le mercredi de 13h30 à 17h30 ; ou directement sur place le jour du spectacle. renaissance.ffgym@free.fr +33 3 26 65 04 52 Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne

