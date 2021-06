Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Spectacle du groupe folklorique des Castors de la Sauer Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Spectacle du groupe folklorique des Castors de la Sauer Niederbronn-les-Bains, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Niederbronn-les-Bains. Spectacle du groupe folklorique des Castors de la Sauer 2021-07-11 14:30:00 – 2021-07-11 16:00:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Dans le cadre verdoyant du Parc du Casino, venez profiter d’un moment musical chaque dimanche et jours fériés, et ce tout au long de l’été. Une occasion idéale pour découvrir au grand air, toute la diversité de nos harmonies et groupes folkloriques locaux. Dans le cadre des animations dominicales et folkloriques. Dans le cadre des animations dominicales et folkloriques. Dans le cadre verdoyant du Parc du Casino, venez profiter d’un moment musical chaque dimanche et jours fériés, et ce tout au long de l’été. Une occasion idéale pour découvrir au grand air, toute la diversité de nos harmonies et groupes folkloriques locaux.

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Ville Niederbronn-les-Bains lieuville 48.95029#7.64343