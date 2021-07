Sucy-en-Brie Orangerie du château de Sucy Sucy-en-Brie, Val-de-Marne Spectacle « Du foin sur les planches » Orangerie du château de Sucy Sucy-en-Brie Catégories d’évènement: Sucy-en-Brie

« Mettre en scène l’Histoire, c’est faire un voyage dans le temps ». En voulant créer un spectacle historique sur la nature à Sucy, une troupe de comédiens s’embarque pour une incroyable épopée. Entraînés par la roue d’un vieux moulin, les protagonistes emmènent avec eux de délicieux souvenirs du passé, mais aussi des caractères bien trempés. Arriver au lever de rideau sans prendre l’eau ne sera pas chose aisée ! Laissez-vous porter par cette aventure théâtrale pleine d’humour qui fera assurément tout un foin… Découvrez un spectacle inédit qui permettra d’illustrer de façon vivante l’exposition annuelle de la SHAS. Orangerie du château de Sucy Avenue Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie Val-de-Marne

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:40:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:10:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:40:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:10:00

