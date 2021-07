Houilles Jardin de la maison de Victor Schœlcher Houilles, Yvelines Spectacle du conservatoire Jardin de la maison de Victor Schœlcher Houilles Catégories d’évènement: Houilles

**Spectacle du Conservatoire** Aurélia Chalono et Wadie Naïm proposeront une performance danse-percussions inspirée des textes anti-esclavagistes de Victor Schœlcher.

Réservation nécessaire

