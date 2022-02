Spectacle du CNAC : Espèces Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Spectacle du CNAC : Espèces Châlons-en-Champagne, 11 mars 2022, Châlons-en-Champagne. Spectacle du CNAC : Espèces Rue du Cirque Cirque Historique Châlons-en-Champagne

2022-03-11 – 2022-03-12 Rue du Cirque Cirque Historique

Châlons-en-Champagne Marne Espèces – Reprise de répertoire

Une création de Christophe Huysman, compagnie Les Hommes Penchés (2002) reprise et adaptée par les étudiants de la 35ème promotion du Centre National des Arts du Cirque. Espèces, créé en 2002, est issu d’un partenariat entre la Cie Les Hommes penchés de Christophe Huysman et la Cie Accroche-moi de Gérard Fasoli, au croisement des deux disciplines que sont le théâtre et le cirque contemporains. Le spectacle est recommandé à partir de 12 ans car il intègre du texte mais rien de violent ou de choquant. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. +33 3 26 21 12 43 https://cnac.fr/actualite/1844/ESP%C3%88CES—Reprise-r%C3%A9pertoire-11-au-13-mars-au-CNAC Rue du Cirque Cirque Historique Châlons-en-Champagne

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Rue du Cirque Cirque Historique Ville Châlons-en-Champagne lieuville Rue du Cirque Cirque Historique Châlons-en-Champagne Departement Marne

Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Spectacle du CNAC : Espèces Châlons-en-Champagne 2022-03-11 was last modified: by Spectacle du CNAC : Espèces Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 11 mars 2022 Châlons-en-Champagne Marne

Châlons-en-Champagne Marne