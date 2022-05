Spectacle du CFMI Aix-en-Provence, 23 juin 2022, Aix-en-Provence.

Spectacle du CFMI Théâtre Antoine Vitez Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-06-23 – 2022-06-23

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le CFMI est un établissement à vocation régionale. Depuis son ouverture, le CFMI travaille en étroite collaboration avec les établissements d’enseignement artistique, les structures culturelles de la région Sud – PACA et en particulier avec les délégations départementales pour la musique et la danse dans le domaine de l’insertion professionnelle et avec l’Arsud pour la formation continue.



Sa mission première étant la formation des intervenants en milieu scolaire, le CFMI sollicite la participation des conseillers pédagogiques en éducation musicale (CPEM) à l’encadrement des stages de terrain.

La formation qu’il dispense associe de façon dynamique l’expérimentation pratique du métier, l’acquisition de connaissances, la maîtrise de techniques et le développement du potentiel musical, artistique de chacun des étudiants.



Le musicien intervenant diplômé exercera en région. Il importe qu’il en connaisse les multiples ressources et qu’il se familiarise avec les différents milieux de vie qui la constituent. C’est au cours des stages sur le terrain qu’il rencontrera ses futurs partenaires de travail. Musicien avant tout, il se doit, par ses activités artistiques, de rester en prise directe avec la réalité musicale de la région. Le CFMI d’Aix-Marseille Université est implanté sur le site de l’ESPE dAix-Marseille Université.

Un concert spectacle pour enfants et adultes présenté par les étudiants en 2e

année du Centre de Formation des Musiciens Intervenants d’Aix-Marseille Université – CFMI – Encadrés par François Vigneron, musicien et directeur du CFMI

+33 4 13 55 35 76 https://www.billetweb.fr/dans-ma-chambre-2

Théâtre Antoine Vitez Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

