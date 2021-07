Spectacle – Drôles de pommes Pleurtuit, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Pleurtuit.

Spectacle – Drôles de pommes 2021-07-08 – 2021-07-08 Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque

Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Marionnettes et objets manipulés. Par Marianne Franck de la Cie Poisson d’Avril. Pour les enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un adulte. 30 min.

Deux pommes inséparables traversent les saisons contre vents et marées…

Dans un décor à construire avec les enfants en jouant avec les accessoires et en les positionnant, les deux marionnettes évoluent au gré des changements de temps.

Un spectacle ludique, musical et sonore sur le thème de l’amitié et du cycle de la nature.

Gratuit. Réservation obligatoire au 02 23 16 12 20.

Jeudi 8 juillet 2021–10h30 – Médiathèque

+33 2 23 16 12 20 https://www.pleurtuit.com/agenda/spectacle-droles-de-pommes/

Jeudi 8 juillet 2021–10h30 – Médiathèque

