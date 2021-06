Paris Médiathèque Marguerite Duras Paris Spectacle Droit de visite d’Alexandra Badea Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégorie d’évènement: Paris

Écrit durant le confinement du printemps 2020, ce spectacle est né de la nécessité de résister à l’isolement imposé. Droit de visite, texte et conception Alexandra Badea

Après la présentation à La Colline des deux premiers opus de la trilogie Points de non-retour dans laquelle Alexandra Badea questionnait la manière dont l’histoire imprègne les individus, l’autrice metteure en scène revient avec Droit de visite, un spectacle intimiste dans lequel se déploie un monologue en cinq temps. Ce texte inédit plonge dans l’intériorité d’un personnage contraint, libérant alors un flux de paroles entre confidences et obscures réminiscences. Sans jamais délivrer la nature des mystérieux « actes » commis, cet être fragmenté, en quête de vérité, navigue entre dépendance et émancipation. Au tournant de sa vie, la déflagration semble laisser place à un apaisement. Conçu pour cinq spectateurs, il voyagera dans différentes structures sociaux-culturelles parisiennes, partenaires de La Colline. Texte et conception Alexandra Badea | direction d’acteurs et collaboration artistique Madalina Constantin Samedi 10 juillet, 3 représentations à 10h, 13h et 15h (durée 2 heures). Sur réservation auprès de la médiathèque – 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Spectacle en partenariat avec le Théâtre National de la Colline

