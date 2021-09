Uxegney Uxegney Uxegney, Vosges SPECTACLE – DRESSED / UNDRESSED Uxegney Uxegney Catégories d’évènement: Uxegney

Uxegney Vosges Uxegney 12 EUR Performance artistique à l’ancienne filature des fils de Victor Perrin.

« Sur les traces de l’industrie textile vosgienne aujourd’hui disparue, je questionne, grâce au dessin et à la broderie, notre rapport tactile à la fibre ; notre identification à cette deuxième peau dont la provenance nous reste trop souvent inconnue. » Leila Thiriet

En écho au travail de Leïla Thiriet, au passé industriel d’Uxegney, le trio original de l’aéronef se reforme. Par le corps, le chant, le texte, au cœur de la vieille cathédrale de béton et de verre, il sera question de fibre, de peau, et de lien.

Danse : Anne Marion

Musique originale : Jean-Nicolas Mathieu

Texte : Leïla Thiriet, Florent Kieffer

Scénographie : Leïla Thiriet

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/l-aeronef/evenements/dressed-undressed-1 Pass sanitaire demandé

