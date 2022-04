SPECTACLE : DR JEKYLL & MR HYDE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

SPECTACLE : DR JEKYLL & MR HYDE Saint-Brevin-les-Pins, 28 juillet 2022, Saint-Brevin-les-Pins. SPECTACLE : DR JEKYLL & MR HYDE Saint-Brevin-les-Pins

2022-07-28 21:00:00 – 2022-07-28

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique La compagnie Annibal et ses Éléphants joue ce spectacle dans le cadre de la Déferlante. Le roman de Stevenson dans une adaptation où l’effroi démesuré et grandiloquent convoque le burlesque et le comique.

Traitée comme une bande dessinée vivante, l’histoire est une course-poursuite trépidante à la recherche d’une inconcevable vérité. « Dans tout Londres, toutes et tous se demandent avec effroi, mais qui donc est ce mystérieux et terrifiant monsieur Hyde ? » La compagnie Annibal et ses Éléphants joue ce spectacle dans le cadre de la Déferlante. Le roman de Stevenson dans une adaptation où l’effroi démesuré et grandiloquent convoque le burlesque et le comique.

Traitée comme une bande dessinée vivante, l’histoire est une course-poursuite trépidante à la recherche d’une inconcevable vérité. « Dans tout Londres, toutes et tous se demandent avec effroi, mais qui donc est ce mystérieux et terrifiant monsieur Hyde ? » Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

SPECTACLE : DR JEKYLL & MR HYDE Saint-Brevin-les-Pins 2022-07-28 was last modified: by SPECTACLE : DR JEKYLL & MR HYDE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 28 juillet 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique