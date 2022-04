Spectacle d’ouverture du Printemps du Livre, vendredi 1er avril 2022 à 20h30, par Mathias Malzieu et Mike Ponton Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Théâtre de Thalie, le vendredi 1 avril à 20:30

Vendredi 1er avril – 20h30 au Théâtre de Thalie Spectacle d’ouverture de Mathias Malzieu et Mike Ponton (guitariste). « Mon père voyageait beaucoup et ramenait toujours de très bonnes histoires, qu’il racontait avec beaucoup d’implication et de malice… Mais sa plus grande histoire commençait par sa traversée de la ligne de démarcation, caché dans une charrette de foin… ». En avril 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte en couches. Son père l’envoie, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation en Lorraine chez sa grand-mère, qui tient une épicerie, la Frohmühle, au bord de l’ancienne frontière allemande. Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur d’enfant, qu’a voulu faire revivre le leader du groupe Dionysos, mêlant sa voix à celle de son père. Rendez-vous au Théâtre de Thalie !

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:30:00

