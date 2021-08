Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Spectacle d’Ouverture du Festival “La Rue des Enfants” : Send in the Clowns Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Send in the clows, Compagnie La Manivelle (12) – parade de clown Neuf clown.e.s, avec leur charrette et leurs improbables montures, déambulent en musique dans les rues du village. Le clown blanc ouvre le bal à cheval, les augustes agitent leur grotesque charivari, Monsieur Loyal, avec son accent italo-argentin, jette ses mots dans son porte voix. Spectacle offert par la mairie de Castelnau-Montratier

– 16h30 : devant l’école

– 18h30 : place gambetta Tout public – durée 2h Pour cette édition 2021, nous retrouverons toujours au programme du théâtre de rue, du cirque, des contes, des marionnettes, des clowns…

