Musée du Temps, le vendredi 17 septembre à 20:30

Avec : Patrick Scheyder, piano, Jean-Claude Drouot et Ugo Paccito, comédiens. Conception visuelle des projections : Skerzo. Partant des textes extraits des carnets qu’il a laissés à sa mort au Clos-Lucé, Léonard de Vinci avance des théories écologiques avant l’heure : “la mer est le sang de la terre, les rivières et les fleuves sont ses veines” dit-il…). Durée : 1h environ. Lectures, musique et projections vidéos. Musée du Temps 96 grande Rue 25000 Besançon Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T21:30:00

Lieu Musée du Temps Adresse 96 grande Rue 25000 Besançon Ville Besançon