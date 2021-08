Spectacle d’ouverture de saison : “The tree” – Les 11 et 12 septembre L’Escale, 11 septembre 2021, Tournefeuille.

Spectacle d’ouverture de saison : “The tree” – Les 11 et 12 septembre

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à L’Escale

Dernière grande création de la chorégraphe pour sa compagnie, The Tree est une réflexion poétique sur l’humanité et la nature, au bord du naufrage… Après _eau, Pneuma_ et _Now_, elle vient clore le cycle de pièces inspirées par Gaston Bachelard. Toujours en quête de développer sa « poésie visuelle » empreinte de spiritualité, Carolyn Carlson ne cesse de donner naissance depuis quatre décennies, à une forme d’art complet. Infatigable voyageuse, californienne et aujourd’hui de nationalité française, son influence est considérable dans l’histoire de la danse contemporaine. « Nous ne sommes pas extérieurs à l’Univers ; nous sommes des graines évoluant en cycles et en rythme, comme les changements de saisons qui régissent chaque création. » Carolyn Carlson Partant des _Fragments d’une poétique du feu_, Carolyn Carlson a choisi la force poétique et symbolique des flammes et plus largement, la complexité des éléments comme inspiration de cette nouvelle création. Pour l’occasion, elle retrouve le créateur lumières Rémi Nicolas, qui crée ici des paysages imaginaires invitant au voyage et à la contemplation. L’artiste peintre Gao Xingjian en sublime la scénographie avec ses toiles abstraites à l’encre de chine projetées en fond de scène dans plusieurs séquences. Combiné à la virtuosité des danseurs et à la vision onirique de Carolyn Carlson, _The Tree_ est une manifestation d’amour puissante et vitale à une nature au bord de l’effondrement. C’est aussi l’espoir d’une renaissance, à la manière du Phénix qui renaît de ses cendres. _**Chorégraphie et scénographie : Carolyn Carlson**_ _**Assistante chorégraphique : Colette Malye**_ _**Interprètes : Constantine Baecher, Chinatsu Kosakatani,**_ _**Juha Marsalo, Céline Maufroid, Riccardo Meneghini,**_ _**Isida Micani, Yutaka Nakata, Sara Orselli, Sara Simeoni**_ _**Musiques : Aleksi Aubry-Carlson, René Aubry, Maarja**_ _**Nuut, K. Friedrich Abel**_ _**Création lumière : Rémi Nicolas, assisté de Guillaume Bonneau**_ _**Peintures projetées : Gao Xingjian**_ _**Accessoires : Gilles Nicolas et Jank Dage**_ _**Costumes : Elise Dulac et Atelier du Théâtre National de Chaillot. Remerciements à Chrystel Zingiro**_ **1h10 + 8 ans** **5€ tarif unique spécial ouverture de saison**

Sur réservation

Dernière grande création de la chorégraphe pour sa compagnie, The Tree est une réflexion poétique sur l’humanité et la nature, au bord du naufrage…

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T21:40:00;2021-09-12T17:00:00 2021-09-12T18:10:00