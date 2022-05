Spectacle d’ouverture de la saison estivale du Château de Joux, 8 juillet 2022, .

Spectacle d’ouverture de la saison estivale du Château de Joux

2022-07-08 – 2022-07-08

EUR 0 0 Ezombolo (Purification) est un specatcle varié de musique et de danse africaine du Gabon et de danse moderne, qui aborde les valauers de la culture, de l’actualité et de la spiriyualité africaines et universelles, au son d’instruments tels que la Harpe sacrée gabonaise, l’arc musical (Mugongo), et diverses percussions.

Replis : Théâtre Bernard Blier, Pontarlier.

