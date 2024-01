SPECTACLE DOULLY HIER J’ARRÊTE La Barroise Bar-le-Duc, vendredi 16 février 2024.

SPECTACLE DOULLY HIER J’ARRÊTE La Barroise Bar-le-Duc Meuse

Spectacle interdit au moins de 16 ans, co-écrit avec Blanche Gardin et Paco Perez, avec la participation d’Eric Monin.

Présentatrice punk à « la voix de clochard » de Groland, mais aussi chroniqueuse sur France Inter dans l’émission de Charline Vanhoenacker “C’est encore nous”…

Doully est passée maître du stand-up en racontant notamment avec une aisance et une drôlerie bluffantes son passé d’ex-junkie aux mille et une vies (go-go danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne, etc, etc…), mais aussi sa sobriété…

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est com.bereal@outlook.fr

