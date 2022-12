Spectacle Doudous circus Camarsac, 14 décembre 2022, Camarsac OT de l'Entre-deux-Mers Camarsac.

Spectacle Doudous circus

Salle de spectacle Camarsac Gironde

2022-12-14 10:00:00 – 2022-12-14 12:00:00

Camarsac

Gironde

Camarsac

EUR En cette fin d’année, l’association Asphyxie vous présente le spectacle Doudous circus empreint de conte, marionnettes, magie et jonglerie. Deux représentations sont données le 14 décembre, une première à 10h et une seconde à 11h. Le spectacle, sur réservation, est ouvert aux assistant(e)s maternel(le)s et aux familles en contrat avec un ou une professionnel(le)s de la petite enfance sur les Coteaux bordelais.

En cette fin d’année, l’association Asphyxie vous présente le spectacle Doudous circus empreint de conte, marionnettes, magie et jonglerie. Deux représentations sont données le 14 décembre, une première à 10h et une seconde à 11h. Le spectacle, sur réservation, est ouvert aux assistant(e)s maternel(le)s et aux familles en contrat avec un ou une professionnel(le)s de la petite enfance sur les Coteaux bordelais.

+33 5 57 34 26 37 Relais petite enfance

Association Asphyxie

Camarsac

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT de l’Entre-deux-Mers