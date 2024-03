Spectacle « Dori » Cassagnes-Bégonhès, mercredi 27 mars 2024.

Un goûter-spectacle pour danser ensemble.

« Dori nous invite à sa fête d’anniversaire. Durant les préparatifs, elle se remémore ses âges passés et nous confie son parcours combatif sur les chemins de résilience. Aussi maladroite qu’audacieuse, elle entraîne une réflexion collective sur la participation de chacun.e et l’approche de l’autre. Elle s’emberlificote, perd l’équilibre et dégringole du haut d’elle-même. On rit, on chante et on se relève ensemble. »

Un projet de sensibilisation au consentement pour un public intergénérationnel.

Événement organisé dans le cadre du Printemps des Poètes en Pays Ségali.

Tout public dès 5 ans. Réservation conseillée 8 EUR.

