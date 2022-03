Spectacle d’Opoual et Goupy “Que d’émotions pour Simon” Saint François Longchamp Saint François Longchamp Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp

Savoie

Spectacle d'Opoual et Goupy "Que d'émotions pour Simon" Maison du Tourisme Centre station Saint François Longchamp

2022-01-06

2022-01-06 17:30:00 – 2022-01-06 Maison du Tourisme Centre station

Saint François Longchamp Savoie Spectacle enfant “Que d’émotions pour Simon”

1h d’émerveillement offert à un public, à la fois acteur et spectateur.

Tout est présent pour vous assurer un moment d’éveil captivant, rempli de surprises, même pour les adultes ! Maison du Tourisme Centre station Saint François Longchamp

