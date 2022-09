SPECTACLE: DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

SPECTACLE: DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) Guérande, 8 octobre 2022, Guérande. SPECTACLE: DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF)

2 Avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

2022-10-08 17:00:00 – 2022-10-08 18:00:00

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne

Guérande

Loire-Atlantique Casque aux oreilles, participez avec vos enfants à ce spectacle inédit, aux allures de jeu de rôle grandeur nature ! Par la danse et le jeu, David Rolland et Elise Lerat vous engagent à déjouer avec eux les prises de pouvoir à l’≈ìuvre dans une cour de récréation. Relations fille/garçon, discriminations au sein d’un groupe‚ Sans avoir l’air d’y toucher, Donne-moi la main invite à déplacer notre perception de l’entre-soi et notre relation à l’autre.

 

En famille – Dês 8 ans

Spectacle au casque – en extérieur ¬†

Distribution

Conception : David Rolland, en co-écriture avec Elise Lerat Interprétation : Beno√Æt Canteteau, Cédric Cherdel, Marie-Charlotte Chevalier, Lucie Collardeau, Côme Fradet, Elise Lerat, Lisa Miramond, Anne Reymann, David Rolland, Fani Sarantari (en alternance) Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard Partenaires et soutiens : DRAC des Pays de la Loire (aide à la compagnie conventionnée), Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Départemental de Loire-Atlantique (compagnie conventionnée), Ville de Nantes. Production : association ipso facto danse. Coproduction : Le Grand R, scêne nationale de La Roche-sur-Yon, La Saison Jeune Public de la Ville de Nanterre, Le Gymnase CDCN Roubaix-Hauts de France, ONYX – scêne conventionnée Danse et Arts du cirque de Saint-Herblain, THV – scêne conventionnée d’intérêt national art enfance jeunesse de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande

dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse Guérande Loire-Atlantique Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Ville Guérande lieuville Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Departement Loire-Atlantique

Guérande Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

SPECTACLE: DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) Guérande 2022-10-08 was last modified: by SPECTACLE: DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) Guérande Guérande 8 octobre 2022 2 Avenue Anne de Bretagne Centre Culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique Guérande Loire-Atlantique

Guérande Loire-Atlantique