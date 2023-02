Spectacle : Donne-moi la main (Happy manif) Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistere Dans une chorégraphie participative, Élise Lerat et David Rolland interrogent la géographie des cours de récréation et invitent les enfants à prendre conscience des rapports qu’ils ont les uns avec les autres… Pourquoi certains enfants occupent le centre de la cour quand d’autres restent à la périphérie ? Par quels principes s’effectuent ces regroupements ? Des stéréotypes, préjugés, rapports de domination sont-ils à l’œuvre ? Les enfants, équipés de casques audio, suivent les consignes simples qui leur sont murmurées à l’oreille. Ils sont invités petit à petit à la danse et à jouer des personnages : un artiste, un paysagiste, voire un super héros pour fantasmer la cour d’école et questionner la place de chacun dans cet environnement qui forge notre identité. Le Quartz tout terrain, c’est amener les spectacles directement dans des salles de classes, centres sociaux, Ehpad, comités d’entreprises, etc. À partir de 8 ans. https://www.lequartz.com/Donne-moi-la-main-Happy-manif.html Brest

