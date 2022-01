Spectacle : Don Quichotte sur les routes de la Manche Maslacq, 23 mars 2022, Maslacq.

Spectacle : Don Quichotte sur les routes de la Manche Rue La Carrère Bibliothèque Maslacq

2022-03-23 11:00:00 – 2022-03-23 Rue La Carrère Bibliothèque

Maslacq Pyrénées-Atlantiques Maslacq

Par Le Théâtre du Vide-Poche

Sortis tout droit du bâillement des livres, le célèbre Don Quichotte et son fidèle Sancho Panza prennent corps de chair et d’objets pour vous jouer leurs aventures avec une table a roulette, une chaise et une bonne dose d’ingéniosité. Christophe Pujol et Mathias Piquet-Gauthier vous invitent à vous perdre avec eux sur les routes de la Manche pour y vivre en toute liberté les milles extravagances que l’on peut faire au nom de l’Amour.

Rue La Carrère Bibliothèque Maslacq

dernière mise à jour : 2022-01-17 par