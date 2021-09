Spectacle : Don Quichotte ( j’étoilerai le vent qui passe) Médiathèque Maurice Genevoix, 17 novembre 2021, Orléans.

Spectacle : Don Quichotte ( j’étoilerai le vent qui passe)

Médiathèque Maurice Genevoix, le mercredi 17 novembre à 10:00

La jeune compagnie implantée à Limoges poursuit un travail autour de l’opéra populaire et propose dans cette version tout public, de suivre Don Quichotte et Sancho dans des aventures épiques pour retrouver le collier de perles de Dulcinée, volé par des bandits. Avec une seule pianiste et quelques accessoires pour partenaires, les deux hommes, rois de l’imaginaire et clochards de la réalité, nous emmènent dans des émotions puissantes et viennent nous poser les questions de l’amitié, de la virilité, du rêve. Entre conte musical, opéra jeune public et concert, la forme se veut décalée, avec un humour bien présent ! Un spectacle poétique, émouvant, drôle et sensible. Direction musicale : Igor Bouin Mise en scène : Jeanne Desoubeaux Interprétations : Jean-Christophe Lanièce, Igor Bouin, Flore Merlin ou Bianca Chillemi Opéra jeune public à partir de 6 ans, durée : 55 min Présenté par La Scène nationale d’Orléans, en partenariat avec la Fabrique Citoyenne et culturelle. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil) .

Sur réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des bibliothécaires.

Compagnie Maurice et les autres Librement inspiré de l’opéra de Jules Massenet, crée en 1910.

Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T11:00:00