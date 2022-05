Spectacle : Don Quichotte Bully Bully Catégories d’évènement: Bully

Seine-Maritime

Spectacle : Don Quichotte Bully, 29 mai 2022, Bully. Spectacle : Don Quichotte Bully

2022-05-29 17:00:00 – 2022-05-29

Bully Seine-Maritime Bully Animation dans le cadre du festival “Rencontrons-nous en Bray-Eawy”.

Spectacle de la Compagnie Solilès. 1er partie : groupe d’impro de la Compagnie Ca S’Peut Pas.

Spectacle familial à partir de 6 ans.

+33 2 32 97 45 65

