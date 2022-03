Spectacle d’ombres Dans la forêt Musée EDF Hydrelec, 14 mai 2022, Vaujany.

Spectacle d’ombres Dans la forêt

Musée EDF Hydrelec, le samedi 14 mai à 18:00

A l’occasion du programme « En Oisans, la forêt vous invite », les musées de Vaujany vous dévoilent le pays des ombres et lumières de la forêt avec Elsa Brouze de la compagnie Dryades, et son univers du théâtre d’ombres. Le temps d’un atelier, l’artiste vient titiller notre créativité, puis, chut… place au rêve éveillé, avec le spectacle « Dans la forêt » qui nous murmure… …”La forêt, parce que c’est sauvage (du moins, encore un peu). La forêt, parce qu’il y a de drôles d’histoires là-bas. La forêt : la tanière des loups, le repaire des bandits, le secret des ombres ! Je vous raconterai comment la nuit est venue au monde, comment l’on peut vaincre des méchants, même lorsqu’on est tout petit. je vous raconterai … un bout de forêt. ” Après la magie du spectacle, place aux petits secrets des jeux d’ombres et de lumière que l’artiste voudra bien nous confier. _Création, mise en scène et jeu par Elsa Brouze – renseignements et inscriptions pour l’atelier auprès d’Espace musée de Vaujany – renseignements et inscriptions pour le spectacle auprès du Musée_

Entrée gratuite – places limitées, réservation conseillée – durée du spectacle : 45mn – à partir de 4 ans – rafraîchissement offert en fin de spectacle

Pour la Nuit des musées, la magie du théâtre d’ombres s’invite à Hydrélec pour nous plonger dans l’imaginaire de la forêt.

Musée EDF Hydrelec 17 route du lac, 38114 Vaujany, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vaujany Isère



2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00